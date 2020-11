Cela fait maintenant plus d’un an que Studio MDHR a diffusé le tout dernier teaser de The Delicious Last Course, le DLC de l’excellentissime CupHead que l’on attendait pour fin 2019.

Fin 2020, après une année complètement déjantée, le studio sort de son silence pour annoncer, comme on peut s’en douter, un nouveau report et une arrivée maintenant planifiée pour 2021

In the wake of the ongoing global pandemic affecting so many, we have made the difficult decision to push back the release of The Delicious Last Course. For our wonderful Cuphead community, we've prepared a letter from Studio MDHR founders Chad & Jared Moldenhauer to share more. pic.twitter.com/XiU57Wcn1y

