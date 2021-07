Disponible depuis avril dernier, Crysis Remastered se verra rejoindre par les remasters des solos de Crysis 2 et Crysis 3 durant l’automne prochain. On a appris en cette fin de semaine que la trilogie fera l’objet d’une édition physique, une version boîte emmenée par Solutions 2 GO et KOCH Media qui débarquera à la même période sur PS4 et Xbox One (compatibilité ascendante sur les nouvelles machines).

Cette édition physique, sobrement baptisée Crysis Remastered Trilogy, aura droit à un bonus physique : une « carte d’art ». Comprenez ce que vous voulez.

Sur Nintendo Switch, les joueurs se verront aussi proposer une version boîte. Celle-ci ne concernera toutefois que le seul premier Crysis Remastered. Probablement pour des questions de limite de poids, sans que l’on sache si les autres épisodes auront droit au même traitement ou pas.