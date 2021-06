Après avoir tâté le terrain avec la sortie de Crysis Remastered en 2020, optimisé depuis avril sur PS5 et Xbox Series X|S, voilà que Crytek lève officiellement le voile sur Crysis Remastered Trilogy. Le premier volet sera donc rejoint par les remasters des solos de Crysis 2 et Crysis 3 dans cette trilogie à paraître à l’automne 2021 sur PC, Nintendo Switch, PS4 et Xbox One, PS5 et Xbox Series X|S.

« Nous sommes ravis d’annoncer que ces jeux Crysis emblématiques reviennent dans un seul pack, remastérisé pour une nouvelle génération de consoles et PC. Chaque jeu est amélioré pour avoir un aspect et un gameplay magnifique sur les plateformes d’aujourd’hui, offrant ainsi la meilleure expérience Crysis aux nouveaux venus dans notre franchise et aux joueurs souhaitant revivre cette aventure. » Steffen Halbig, Project Lead.

En attendant plus de précisions sur le traitement réservé à Crysis 2 Remastered et Crysis 3 Remastered (dont on espère qu’ils seront plus convaincant que le remaster du premier volet…), précisons que chaque jeu sera vendu individuellement. Les fans qui ont déjà fait l’acquisition de Crysis Remastered apprécieront.