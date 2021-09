On savait déjà qu’une compilation Crysis Remastered Trilogy sortirait durant l’automne en version boîte sur PS4 et Xbox One, on sait désormais que c’est le 15 octobre que cette édition verra le jour. De son côté, la Nintendo Switch aura droit à une version physique du seul premier Crysis Remastered, dès le 28 septembre.

Crytek et Koch Media rappellent au passage que ces versions boîtes embarqueront une carte d’art bonus. Pour la petite histoire, quelques 20 cartes ont été signées et numérotées par les développeurs, placées aléatoirement dans des boîtes du jeu.

Voici quelques récentes vidéos comparatives pour qui voudrait en voir davantage sur ces remasters de Crysis.