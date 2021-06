Des adeptes de Crossfire dans la salle ? Alors que la version CrossFireX du FPS de Smilegate se fait encore attendre sur Xbox, voilà que Prime Matter s’associe au studio pour en annoncer une déclinaison RTS. Crossfire : Legion, c’est son nom, est développé par les canadiens de Blackbird Interactive. Une équipe principalement connue pour ses Homeworld.

On peut s’en douter, ce jeu de stratégie en temps réel reprendra l’univers et les éléments scénaristiques du shooter de Smilegate. On nous promet une approche inédite du genre, la présentation à laquelle nous avons eu droit évoquant un RTS moderne, au style rafraîchissant. Un jeu capable de séduire les non initiés tout en contentant les fans du genre, nous a-t-on aussi dit.

Pas attendu avant 2022, Crossfire : Legion se composera à la fois d’une campagne solo et d’une partie multijoueur.