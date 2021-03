Toujours proposé en démo jouable sur PC, Nintendo Switch, consoles PlayStation et Xbox, le déjà charmant Cris Tales profite du Future Games Show pour revenir dans une toute nouvelle vidéo. Ce sont les personnages du JRPG de Modus Games qui sont à l’honneur dans cette séquence à retrouver ci-dessous.

Cris Tales : Crissbell et ses alliés

Crisbell, chronomancienne de son état et personnage principal du jeu, est évidemment à l’honneur dans ce trailer. Mais on a aussi droit à un aperçu des nombreux alliés que notre héroïne retrouvera au cours de son aventure, un voyage dont on rappelle qu’il aura la particularité de mettre en scène en simultanée le passé, le présent et le futur (grâce à la capacité de Crisbell de passer d’une période à l’autre pour combattre et progresser).

Cris Tales est toujours prévu pour juillet sur les PC et consoles de notre territoire.