S’il ne sera finalement pas en mesure de sortir cette année, l’attirant Cris Tales déboulera en 2021 avec de nouvelles plateformes en ligne de mire. En plus des versions PC, Stadia, PS4, Nintendo Switch et Xbox One, le jeu de Dreams Uncorporated et SYCK sera aussi disponible sur PS5 et Xbox Series X.

Ce charmant RPG 2D, que l’on avait approché en 2019, nous baladera dans le temps en compagnie de la chronomancienne Crisbell avec ce qu’il faut de combats au tour par tour et de pouvoirs temporels.

En France, Cris Tales aura droit à une édition physique chez Just For Games sur PS4 et Switch, mais aussi PS5 et Xbox Series X. C’est noté.