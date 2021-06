On le surveille depuis que l’on a croisé sa route en 2019, Cris Tales est tout proche de sa sortie. Toujours prévu pour le 20 juillet sur PC et consoles, le JRPG de Modus Games, Dreams Uncorporated et SYCK montre à présent sa vidéo d’introduction.

Dans une quête pour sauver les royaumes de Crystallis, la jeune Crisbell et son groupe devront user de pouvoirs magiques pour combattre. Des capacités qui apportent à Cris Tales sa principale caractéristique, la manipulation temporelle. À savoir la possibilité de passer d’une période à l’autre (passé, présent et futur) pour mieux surprendre l’ennemi.