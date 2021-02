Initialement prévu pour la fin 2020 mais retardé, Cris Tales est désormais promis pour juillet prochain. Modus Games a officialisé la nouvelle, confirmant une fois de plus l’existence de versions PS5 et Xbox Series X|S en plus des moutures Nintendo Switch, PS4, Xbox One, PC et Stadia.

Et comme pour mettre l’eau à la bouche des fans de JRPG qui attendent de pied ferme cette production de Dreams Uncorporated et SYCK, une belle bande-annonce a été diffusée.

Un plus large aperçu du jeu a été publié sur le blog officiel de l’éditeur pour ceux qui veulent en savoir encore plus sur les royaumes de Crystallis, l’héroïne Crisbell et sa capacité à « se glisser » entre les époques.