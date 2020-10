Tout juste disponible, Crash Bandicoot 4 : It’s About Time se fait déjà remarquer sur PC, PS4 et Xbox One.

Un retour réussi pour la licence dont voici, via GameSpot, un aperçu de gameplay avec la vidéo des deux premiers niveaux du jeu de Toys for Bob, Beenox et Activision.

C’est court mais suffisant pour prendre la température sur ce nouveau volet à dégoter en échange d’une cinquantaine d’euros sur les supports en question.