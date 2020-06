À l’état de rumeur depuis quelques temps, Crash Bandicoot 4 est désormais une réalité. Retour sur l’annonce du jeu par Activision et Toys for Bob, un nouveau volet sous-titré It’s About Time et d’ores et déjà programmé pour le 2 octobre sur PS4 et Xbox One.

Premier trailer de Crash Bandicoot 4 et les infos



Le retour de Crash Bandicoot dans un tout nouveau jeu de plateformes qui s’appuiera sur ce que proposait la trilogie originale tout en apportant son lot de nouvelles mécaniques, voilà comment Crash Bandicoot 4 : It’s About Time se présentera avec notamment la possibilité de courir le long des murs, de grinder sur des rails, de ralentir le temps ou encore de se balancer d’une corde à l’autre, entre autres.

Même si plus de 10 années le sépare de son prédécesseur, le jeu sera une suite directe de Crash Bandicoot : Warped. Il mettra en scène le trio de vilains que l’on connait bien (Uka Uka, Neo Cortex et Nefarious Tropy), alors qu’ils sont à l’origine d’une faille temporelle qui menace nos héros. Comment lutter ? En partant à la rechercher des quatre masques quantiques, « les gardiens de l’espace et du temps » qui conféreront des pouvoirs bien distincts à Crash et Coco.

Neo Cortex mais aussi d’autres personnages seront également jouables dans Crash Bandicoot 4 : It’s About Time, un nouvel épisode qui n’oubliera pas de proposer son lot de combats de boss pour lesquels on nous promet d’impressionnants combats.

Crash Bandicoot 4, du gameplay et quelques screenshots

En dehors d’une série de premières images, quelques extraits de gameplay ont également été mis en ligne et son notamment compilés dans la vidéo ci-dessous.