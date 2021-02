Annoncé le 9 février dernier, la version PlayStation 5 de Crash Bandicoot 4: It’s About Time a bien évidemment eu le droit à son trailer lors du State of Play hier soir.

Déjà disponible sur PS4 et Xbox One ces nouvelles aventures de Crash débarqueront donc sur PS5, Xbox Series et Nintendo Switch le 12 mars prochain, et un peu plus tard dans l’année sur PC.

Pour la version PS5 qui nous intéresse ici, les joueurs bénéficieront d’une mise à jour gratuite s’ils possèdent déjà le jeu sur PS4 (en version physique ou dématérialisée), ainsi que de la possibilité de transférer leur progression vers cette nouvelle version.

Pour le reste, 4K native, 60 fps et Audio 3D seront au programme ainsi que l’utilisation des gâchettes améliorées de la DualSense pour cette ultime version de Crash Bandicoot 4: It’s About Time.