Surprise, 505 Games et Remedy Entertainment ont profité du dernier Nintendo Direct pour annoncer la disponibilité, dès ce jour, de Control sur Switch. Ou plutôt de Control Ultimate Edition puisqu’il s’agit du jeu de base et de ses extensions, et même Control Ultimate Edition – Cloud Version car il s’agit bien d’une version jouable en streaming.

En échange de 39,99€ sur l’eShop, vous avez ainsi la possibilité de vous offrir un pass permettant l’accès complet à Control Ultimate Edition – Cloud Version jouable donc en streaming via une technologie de cloud gaming qui nécessite forcément « une connexion Internet permanente ».

« La qualité peut varier selon votre connexion » insiste Nintendo alors que 505 Games explique de son côté : « Cette version s’accompagne également d’une performance graphique de 30fps avec le Ray Tracing activé (Enhanced Graphics), ou bien de 60fps avec le Ray Tracing désactivé (Enhanced Performance). Les joueurs peuvent profiter d’une transition extrêmement fluide entre la télévision et la console portable. Grâce à des temps de chargement rapides et une synchronisation de la sauvegarde via le Cloud, Control est jouable n’importe où la connexion Internet est stable. »

Une version d’essai de Control Ultimate Edition – Cloud Version est disponible pour ceux qui veulent tester cette technologie de cloud gaming sur leur Switch et vérifier la bonne forme de leur connexion Internet.