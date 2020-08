Avis aux joueurs PC qui n’ont pas craqué pour Control à sa sortie sur PC via l’Epic Games Store l’année passée, le jeu de Remedy sera disponible sur Steam le 27 août prochain. C’est directement en Ultimate Edition que le jeu jeu sera proposé, une édition renfermant le jeu de base et ses deux extensions dont la récemment dévoilée AWE.

Un peu plus tard, le 10 septembre, c’est sur l’Epic Games Store, PS4 et Xbox One que cette Ultimate Edition sera disponible en échange de 39,99€.

L’histoire pourra s’arrêter là mais 505 Games et Remedy ont apporté une précision qui ne plaît pas aux possesseurs de la version d’origine de Control. En effet, seuls les acheteurs de l’Ultimate Edition auront droit à une transition gratuite vers une version PS5 ou Xbox Series X du jeu là où beaucoup d’éditeurs optent pour une migration next-gen moins restrictive.