Voilà un anniversaire que l’on avait envie de célébrer : la première bougie de Conqueror’s Blade. Cela fait déjà une année que le MMO médiéval de Booming Games et My.Games est officiellement en activité sur nos PC, un premier anniversaire qui permet de découvrir le plein d’événements spéciaux jusqu’au 25 juin.

1 an de Conqueror’s Blade : les célébrations

Jusqu’au 25 du mois donc, les joueurs qui s’attaquant au matchmaking de Conqueror’s Blade ont l’occasion de remporter « 30% supplémentaires de Bronze, d’Honneur et d’expérience pours leurs Héros et Unités » sans avoir à réparer ses unités durant toute cette période. En guise de bonus de connexion quotidienne, il sera aussi possible de dégoter différents cadeaux dont costume de Paladin et un titre exclusif.

D’autres objets gratuits mais aussi offres sur différents packs sont à retrouver à cette adresse pour les plus curieux (et ceux qui ont de la monnaie virtuelle à dépenser). Il y a même un concours d’écran de chargement ouvert à tous, dont les modalités de participation sont disponibles via ce lien.

1 année de mises à jour et de contenus

Pour en arriver là, Conqueror’s Blade a multiplié les mises à jour dès son lancement. Un départ assez tumultueux d’ailleurs, on vous avait déjà parlée l’année passée lorsque le jeu s’apprêtait à revoir sa copie sur bien des points.

Une fois les bases correctement posées, Booming Games a pu dérouler son programme saisonnier, ajouter une onzième classe d’armes, proposer de nouvelles unités ou encore déployer des cartes. Une infographie, disponible en cliquant ci-dessous, retrace ce parcours.