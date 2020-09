Une fois n’est pas coutume, l’équipe de jeuxvideo24 vous propose un nouveau concours entièrement destiné aux possesseurs d’un casque PlayStation VR sur PS4. Jusqu’au 9 septembre, nous vous proposons de tenter votre chance pour remporter les codes PlayStation Store du dépaysant Paper Beast et du tout mignon The Curious Tale of The Stolen Pets.

Comment faire ? Il suffit de suivre notre compte Twitter et de « retweeter » le message ci-dessous pour valider votre participation.

🎁Concours #PlayStationVR – The Curious Tale of the Stolen Pets + Paper Beast🎁 Gagnez les 2 jeux (pour PSVR uniquement !) à télécharger sur le PS Store PS4. ➡️Pour participer : RT + Follow @jeuxvideo24 TAS le 09/09/2020🤞 pic.twitter.com/pkSARdYVmF — jeuxvideo24 (@jeuxvideo24) September 3, 2020

Bonne chance à tous !