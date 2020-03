Aujourd’hui nous nous adressons aux possesseurs de Nintendo Switch avec un nouveau concours vous permettent de remporter un exemplaire du jeu Tower of Babel – no mercy de DNA Studios.

Disponible depuis peu en téléchargement sur l’eShop, Tower of Babel – no mercy (9,99€) propose d’empiler des structures pour construire la tour la plus haute possible. Votre tour s’effondre ? C’est perdu. Simple, convivial et surtout jouable à 4 en local ou ligne.

Pour participer à ce concours, il vous suffit de suivre notre compte Twitter et de retweeter ce message :

🎮🎁Nouveau #Concours !🎁🎮 Joueurs Switch, vous cherchez un jeu pour défier vos amis ou votre famille ? Ça tombe bien, on vous fait gagner 3 clés de #TowerofBabel no mercy de @DNAStudiosTwitt ! Comment participer ?

– Follow @jeuxvideo24 – RT ce Tweet TAS le 15/03 !🤞 pic.twitter.com/XcJifaJQQR — jeuxvideo24 (@jeuxvideo24) March 12, 2020

Trois gagnants seront tirés au sort le 15 mars. Bonne chance à tous !