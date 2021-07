SEGA et Relic Entertainment ont officiellement révélé Company of Heroes 3. La nouvelle entrée dans la série de jeux de stratégie en temps réel est annoncée pour 2022 sur PC. Mais une version pré-alpha est d’ores et déjà accessible gratuitement en se rendant à cette adresse (jusqu’au 3 août), l’annonce étant aussi l’occasion de découvrir un premier trailer, une présentation de gameplay et des images.

Dans Company of Heroes 3 nous emmènera du côté de la Méditerranée. Là-bas, on y découvrira de nouvelles factions et batailles de la Seconde Guerre mondiale. Relic Entertainment promet une approche plus tactique que jamais grâce aux environnements escarpés mais aussi via un gameplay plus profond.

Sur terre, dans les airs et sur la mer, il faudra veiller à combattre sur tous les fronts en profitant du moteur maison du studio : l’Essence Engine 5. En solo, un mode Pause Tactique Totale permettra à ceux qui le souhaitant de mieux gérer l’action. Les autres préfèreront se laisser entraîner par le temps réel avec un rythme qu’on nous promet comme implacable.

Enfin, les fans de la franchise peuvent se rendre sur le site officiel du jeu pour participer au développement du titre via le programme CoH-Development.