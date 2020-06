Il n’y a, a priori, aucune raison que l’on vous parle de la sortie de Collar X Malice sur Nintendo Switch. Et pourtant.

Chez jeuxvideo24 nous avons une adepte du JRPG et du genre visual novel, le genre de personne qui s’est fait plaisir un soir d’été 2017 en testant Collar X Malice sur PS Vita. Oui, le titre d’Aksys Games n’est pas inconnu au bataillon et s’il s’était montré convaincant à l’époque, il revient dans une mouture a priori totalement identique à la version d’origine.

Voici ce que l’on disait de Collar X Malice en 2017 :

Ne le boudez pas à cause de son côté otome si vous n’appréciez pas le genre car Collar X Malice est bien plus que ça. Certes, l’héroïne est entourée de charmants jeunes hommes avec lesquels il s’agit de nouer des liens. Mais ces relations permettent en réalité de faire progresser une histoire bien plus complexe : l’enquête tournant autour du groupe Adonis, de ses meurtres et de son X-Day. Le scénario est prenant et bien écrit, tout comme les personnages, attachants chacun à leur manière. Si l’on peut regretter un léger manque de choix et une traduction parfois hasardeuse, il serait vraiment dommage de louper ce visual novel, un titre que l’on embarque partout comme un bon vieux roman, les jolies images en plus.