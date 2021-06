Il a beau être en accès anticipé sur Steam depuis 2017, on n’avait jamais eu l’occasion de découvrir Clone Drone in the Danger Zone. C’est à la faveur d’un communiqué de Future Friends Games que l’on apprend que ce jeu développé par Doborog sera disponible en version finale le 27 juillet prochain sur PC donc, mais aussi sur Nintendo Switch, PS4 et Xbox One.

Jeu de combat de son état, ce titre tout en voxel met en scène des robots gladiateurs qui se battent en tranchant à tout-va, avec une physique bien particulière. L’une des particularités du jeu est en effet de permettre le tranchage de n’importe quelle partie du corps des robots, que ce soit avec des épées, des marteaux et d’autres armes bien moins traditionnelles.

Jouable en solo et doté d’un mode histoire, Clone Drone in the Danger Zone propose aussi de la coop en ligne, du versus en ligne (façon battle royale à 15 joueurs, ou en 1 contre 1) et un éditeur de niveaux (sur PC, via Steam Workshop).