Avis aux amateurs de city-builder et de mythologie, les équipes de Gambit Games Studio, MeanAstronauts et Games Operators ont levé le voile sur un certain City of Atlantis. Présenté avec un trailer déjà composé de quelques images de gameplay, ce titre mettra à l’honneur la célèbre cité d’Atlantis avec du city-buidling donc mais aussi de la survie et ce qu’il faut de gestion.

En tant que cité à la prospérité légendaire, il s’agira de l’étendre tout en veillant à ne pas pénaliser la productivité des habitants, leur bien-être et les flux de ces derniers. Toujours prête à étoffer ses connaissances, Atlantis exigera aussi de former et d’équiper des héros pour les envoyer de par le monde récolter de précieuses données.

Enfin, City of Atlantis traduira son aspect survival par de la défense face à des flottes de navires ennemis mais aussi contre la nature elle-même, a priori toujours prête à nous balance un tsunami sur la tronche.

Pas encore de date pour ce titre PC, à surveiller sur Steam.