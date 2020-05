L’instant space shooter de la soirée Xbox Series X, on le doit à Deep Silver et son studio interne de Fishlabs avec la mise sous les projecteurs d’un certain Chorus.

Pas attendu avant 2021 sur l’ensemble des machines (avec Smart Delivery pour les joueurs Xbox) présentes et futures, le jeu a eu droit à une intrigante bande-annonce que voici.

Deux personnages principaux se partageront la vedette de Chorus avec d’un côté Nara, pilote au passé tumultueux, et Forsaken, son vaisseau- IA qui possède aussi ses propres secrets. Uniquement jouable en solo, le jeu promet de nous embarquer dans une aventure spatiale à fort caractère narratif sur fond de lutte face à une puissante secte du nom de Culte (dont Nara est une ancienne membre, vous voyez le drama ?).

Vaisseau à améliorer, capacités sensorielles à utiliser (télékinésie et la téléportation) et armes à débloquer sont aussi au programme de Chorus qui a encore bien du temps avant d’en dévoiler davantage à son sujet.