Découvert en mai dernier lors de la première soirée dédiée à la Xbox Series X, le space shooter Chorus a la bonne idée de profiter de la gamescom édition 2020 pour revenir avec du gameplay. Un trailer de gameplay plus précisément, offrant une vision un peu plus précise de ce que Fishlabs proposera aux joueurs PC et consoles en 2021.

Si la séquence ci-dessus donne un aperçu de ce à quoi ressembleront les phases de jeu de Chorus, on n’en sait pas plus sur l’histoire du jeu. Rappelons donc l’essentiel, à savoir qu’il y aura deux personnages principaux : Nara, pilote au passé tumultueux, et Forsaken, son vaisseau-IA

Une aventure uniquement solo qui nous promet une trame sombre sur fond de secrets enfouis, d’une puissante secte et de redemption.

Chorus sera disponible sur PC, PS4, PS5, Stadia, Xbox One et Xbox Series X.