Le plutôt bon Children of Morta (on vous conseille le test pour découvrir pourquoi il a eu droit à notre mention HIT) revient sur le devant de la scène en ce début d’été 2020. Pourquoi ? 11 bit studios et Dead Mage nous informent du déploiement d’une nouvelle mise à jour gratuite apportant son lot de nouveaux éléments dont Apan, un personnage jouable supplémentaire.

Créé par deux joueurs qui ont soutenu le projet Children of Morta alors qu’il venait de faire son apparition sur Kickstarter, Apan débarque avec son propre skillset taillé pour le jeu en solitaire mais parfaitement adaptable à une session en coop.

Des skills de protection uniques, des capacités passives de soin, un gros lot de runes, pas moins de 9 nouvelles cinématiques scénarisées et quelques corrections/ajustements, voilà le menu de cette mise à jour déployée sur l’ensemble des supports.