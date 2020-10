L’équipe de The Farm 51 a donné des nouvelles de Chernobylite, le FPS dont l’accès anticipé est effectif depuis maintenant 1 an. C’est l’année prochaine, courant 2021 sans d’autres précisions, que le jeu sortira sur PC donc mais aussi PS4, Xbox One et même PS5, Xbox Series X / Series S. Désormais encadré par All in! Games, le soft va donc pouvoir s’attaquer à de nouveaux supports et même profiter d’une localisation dans davantage de langues promettent les deux compagnies.

Une nouvelle vidéo, qu’on vous laisse apprécier ci-dessous, a également fait son apparition pour ce Chernobylite dont la version early access profite d’une mise à jour avec de nouvelles quêtes/missions à la clé.