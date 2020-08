Le label Dear Villagers a levé le voile sur Cendres : A Survival Journey cette semaine. Développé par Nameless XIII, studio dirigé par l’un des co-fondateurs de DONTNOD, ce jeu de survie nous plongera dans un monde post-apocalyptique, deux siècles après des catastrophes géologiques qui ont réduit le monde en cendres.

Dans ce Cendres : A Survival Journey, il s’agira de diriger un groupe de quatre survivants, The Section, vers un refuge salvateur. Pour y parvenir, il faudra dans un environnement hostile et dangereux composer « avec la santé, la faim et les ressources » du groupe mais aussi faire avec des choix moraux menant à 34 fins différentes possibles.

Sortie programmée pour 2021 sur PC.