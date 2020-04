On n’ira pas jusqu’à dire que l’on attendait ça depuis 2013, mais quand même, la nouvelle fait plaisir. Cellar Door Games a en effet annoncé le retour de Rogue Legacy dans une suite sobrement nommée Rogue Legacy 2.

Tout comme dans le premier opus, il s’agira d’un Roguelite dans lequel chaque mort vous amènera à incarner un de vos descendants. Chaque personnage est unique dans le sens où il possède une caractéristique bien particulière (parfois avantageuse, parfois pénalisante).

Pour Rogue Legacy 2, Cellar Door Games promet des atouts uniques pour chaque classe, encore plus de traits génétiques et tout un tas de surprises. Bien évidemment on conservera la génération aléatoire du royaume afin d’assurer que chaque run soit unique mais cette fois-ci les boss vaincus ne réapparaîtront pas d’une partie à l’autre.

Niveau son, comme pour Rogue Legacy, la bande originale (dont un morceau s’écoute ici) sera l’oeuvre de A Shell in the Pit et Judson Cowan.

Enfin, si en ces temps difficiles il est compliqué de tenir une date de sortie, il semblerait que le jeu soit prévu pour cet été, sur PC. Du moins, si l’on en croit la page Steam déjà disponible.