Officialisé chez nous en début de semaine, Captain Tsubasa : Rise of New Champions a déjà droit à une nouvelle exhibition à la faveur de vidéos de gameplay publiées par différentes sources sur la toile.

On en profite donc pour découvrir d’un peu plus près ce prochain jeu Olive et Tom à l’orientation résolument arcade, forcément.





Si on évitera de s’attarder, pour le moment, sur les déplacements assez étranges des joueurs (les déplacements sont relativement lents mais les animations assez rapides, le contraste offrant une étrange sensation au visionnage), ces séquences permettent d’apprécier les attaques spéciales à déclencher en remplissant préalablement une jauge dédiée.

Les dribbles, les tacles, les passes longues spéciales et la possibilité de bloquer les tirs adverses sont aussi des particularités de gameplay de ce Captain Tsubasa : Rise of New Champions à paraître cette année sur nos PC, PS4 et Nintendo Switch.