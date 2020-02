Toujours pas de date de sortie pour Captain Tsubasa : Rise of New Champions mais une nouvelle vidéo diffusée par Bandai Namco pour présenter le mode histoire de ce prochain jeu Olive et Tom.

Sur fond de courts extraits de gameplay, on découvre donc les grandes lignes du Story Mode du jeu qui permettra aux fans de partir en quête du Championnat National.

Bien sûr on y croisera la route de personnages emblématique de la série dont Shun Nitta, les frères Tachibana, Hiroshi Jito, Mitsuru Sano, Hikaru Matsuyama ou encore Kojiro Hyuga, autant de rencontres qui seront aussi l’occasion d’apprécier des cinématiques calquées sur l’anime.