Il est temps de découvrir le nouveau top 5 des ventes de jeux vidéo en France, pour la semaine 35 (du 24 au 30 août). Si Animal Crossing : New Horizons (Switch) semble encore intouchable, il y a tout de même une nouvelle entrée pour perturber un peu le classement habituel. Il s’agit de Captain Tsubasa : Rise Of New Champions, le jeu de Bandai Namco se classant en seconde (PS4) et troisième (Switch) positions du classement.

Derrière, Ring Fit Adventure (Switch) et Ghost of Tsushima (PS4) complètent le tableau. Une habitude en cette saison estivale.

Notons aussi l’entrée de Project Cars 3 en tête des ventes Xbox One de la semaine alors que Microsoft Flight Simulator continue de dominer les ventes PC.