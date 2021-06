Comme tant d’autres, Capcom prépare doucement le terrain de son évènement dédiée à l’édition de l’E3 2021. Durant la grande messe virtuelle nord-américaine du jeu vidéo, l’éditeur proposera diverses animations et réservera bien sûr son lot d’annonces même si on ne sait que peu de choses sur le line-up.

Tout juste apprend-on que The Great Ace Attorney Chronicles sera de la partie, aux côtés de Resident Evil Village et du duo bestial Monster Hunter Stories 2 et Monster Hunter Rise.

Ces jeux, et quelques surprises on l’espère, nous les retrouverons lors d’une présentation à suivre le 14 juin à 23h30 (heure française) sur Youtube et Twitch notamment.