Parmi les curiosités de l’Inside Xbox d’hier, Call of the Sea s’est clairement démarqué pour les amateurs d’aventures narratives. Développé par les espagnols Out of the Blue, ce titre jouable à la première personne sortira à la fin de l’année sur Xbox Series X, One et PC (directement dans le Xbox Game Pass).

On y fera la connaissance de Norah, jeune femme des années 30 qui part à la recherche de son mari disparu lors d’une expédition sur une mystérieuse île du Pacifique Sud. La progression se fera à base d’énigmes et d’exploration alors que les thématiques seront centrées sur l’amour et le surnaturel.

En attendant d’en savoir un peu plus sur ce Call of the Sea, on nous précise que le doublage de Norah sera assuré par Cissy Jones que certains connaissent pour son travail sur Firewatch.