Quelques 6 millions de joueurs en 24h, Call of Duty : Warzone avait donné le ton dès sa sortie. Alors forcément, quand Activision a annoncé un peu plus tôt cette semaine avoir dépassé le cap des 50 millions de joueurs, on n’a pas été surpris.

Une vidéo vient d’être mise en ligne pour fêter ce gros succès, avec quelques belles (et improbables) actions à la clé.

Que ce soit en Battle Royale ou en Pillage, ils sont nombreux les joueurs à s’écharper dans Call of Duty : Warzone en solo ou en équipe (notamment en trio, quand les développeurs ont la bonne idée de laisser ce mode actif…) avec ce free-to-play accessible à tous sur PC et consoles.