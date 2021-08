Teasé en début de semaine, le nouveau Call of Duty profite de la QuakeCon 2021 pour se présenter. Vanguard, c’est son nom, a eu droit à un long trailer pour l’occasion. Une vidéo à retrouver dès à présent, dans sa version intégralement en français tant qu’à faire.

Sortie prévue le 5 novembre sur PC, PS4, PS4, Xbox One et Xbox Series X|S.

Call of Duty Vanguard et Seconde Guerre mondiale

La Seconde Guerre mondiale sera donc le théâtre de Call of Duty : Vanguard. Ce prochain volet principalement développé par Sledgehammer Games promet de nous envoyer sur tous les fronts, à l’Est du conflit comme à l’Ouest mais aussi du côté du Pacifique et de l’Afrique du Nord.

Une campagne qui nous permettra de revivre les batailles les plus influentes de l’Histoire nous promet-on. Des évènements qui mettront à l’honneur quatre principaux personnages que sont le sergent britannique Arthur Kingsley, le lieutenant soviétique Polina Petrova, le lieutenant américain Wade Jackson et le sous-lieutenant australien Lucas Riggs.

Pourquoi pas, reste que beaucoup de regards se tournent déjà vers le multijoueur…

Call of Duty Vanguard : multi, Zombies et Warzone

En multijoueur, CoD Vanguard proposera 20 cartes dès son lancement. Il sera question d’un nouveau mode Champion de la colline (4 cartes parmi les 20 y seront dédiées) et d’un nouveau système d’Armurerie, entre autres choses.

Le mode Zombies sera évidemment de la partie. Une toute nouvelle expérience prise en charge par le studio spécialiste du domaine, à savoir Treyarch. On ne sait pas grand chose de ce futur mode Zombies, même si on nous parle d’un « crossover » qui devrait plaire aux fans.

Enfin, Warzone ne sera pas oublié et Call of Duty : Vanguard aura droit, après son lancement, à une intégration dans le battle royale de CoD.

Call of Duty Vanguard : bêta et bonus

Vous souhaitez participer en avant-première à la bêta ouverte (organisée sur consoles PlayStation dans un premier temps) ? Chaque pré-commande du jeu, peu importe l’édition, permettra d’avoir le précieux accès.

Des éditions, Call of Duty : Vanguard en proposera plusieurs : la Standard (avec accès bêta, le plan d’arme Virtuose Raid nocturne et le pack d’armes Première ligne), le bundle Cross-Gen à 79,99€ (sur consoles uniquement, avec l’accès au jeu sur les deux générations de machines, les bonus de l’édition Standard et 5h de double EXP d’arme) et l’Ultimate Edition à 109,99€ (tous les bonus précédents et 5h de double EXP, le pack Task Force One et le pack de Passe de Combat – 1 Passe de Combat saisonnier + 20 passages de niveau – ).