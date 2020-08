Le rendez-vous avait été donnée hier et Activision a bel et bien dévoilé le tout premier trailer de Call of Duty : Black Ops Cold War. Voici la bande-annonce en question de ce prochain volet attendu pour le 13 novembre sur les machines actuelles(puis au lancement des prochaines consoles), une vidéo à (re)visionner dans sa version française.

Guerre Froide et retrouvailles



Présenté comme une suite directe de Call of Duty : Black Ops premier du nom, Cold War nous proposera une campagne solo prenant place au début des années 80 en pleine guerre politique.

Il y sera question d’une « sordide conspiration » à découvrir « aux côtés de personnages emblématiques comme Woods, Mason, Hudson et bien d’autres agents pour tenter de mettre fin à une conspiration qui tisse sa toile depuis des décennies. »

Bien sûr, le jeu d’Activision, Treyarch, Raven Software et Beenox transportera sa Guerre Froide en multijoueur avec le plein de modes compétitifs, une nouvelle expérience Call of Duty Zombies et ce qu’il faudra de nouveaux éléments pour Warzone.

Une mise à niveau payante sur PS5 et Xbox Series X

Malheureusement, plutôt que d’adopter la mise niveau gratuite de la génération actuelle vers les PS5 et Xbox Series X, comme bien d’autres jeux, Call of Duty : Black Ops Cold War préfère opter pour une formule payante.

Il faudra en effet s’offrir la version Cross-Gen Bundle du jeu à 70€ sur PS4 et Xbox One pour ensuite pouvoir télécharger le jeu sur PS5 et Xbox Series. Ceux qui ne voudront que profiter de Cold War sur la génération actuelle pourront payer l’édition standard à 60€, alors qu’une édition ultime à 90€ sera proposée à 90€ avec la Saison 1 du Battle Pass et tout plein de packs/skins dedans