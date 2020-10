Cette semaine, Activision s’est attardé sur la version PC du prochain Call of. Un trailer de Call of Duty : Black Ops Cold War dédié à la cause a ainsi été diffusé en compagnie des caractéristiques et configurations de cette version taillée pour une résolution 4K avec fréquence d’images illimitée.

Possesseurs d’une NVIDIA GeForce RTX ? Activision vous promet des compatibilités RTX Shadows et gestion de l’occlusion ambiante, alors que « le super-échantillonnage via Deep Learning (DLSS) et la technologie Reflex de NVIDIA [permettront] à Black Ops Cold War de suivre les dernières évolutions en matière de rendu et de latence ». Le support des écrans ultra-larges (et de l’affichage sur plusieurs écrans) sera aussi au programme dès la sortie du jeu, le 13 novembre.

Cliquez ici pour afficher les configurations minimale, recommandée, recommandée (ray-tracing), ''Mode Compétition'' et ''Ultra RTX'' du jeu. Configuration minimale

Système d’exploitation : Windows 7 64 bits (SP1) ou Windows 10 64 bits (version 1803 ou supérieure)

Processeur : Intel Core i3-4340 ou AMD FX-6300

Mémoire vive : 8 Go de RAM

Disque dur (à la sortie du jeu) : 50 Go (MJ uniquement), 175 Go (pour tous les modes de jeu)

Carte graphique : NVIDIA GeForce GTX 670 / GeForce GTX 1650 ou Radeon HD 7950

Un système compatible avec DirectX 12

Connexion Internet haut débit requise

Spécifications requises

Système d’exploitation : Windows 10 64 bits (avec les dernières MàJ)

Processeur : Intel Core i5-2500K ou AMD Ryzen R5 1600X

Mémoire vive : 12 Go de RAM

Disque dur (à la sortie) : 175 Go d’espace libre

Carte graphique : NVIDIA GeForce GTX 970 / GTX 1660 Super ou Radeon R 9 390 / AMD RX 580

Un système compatible avec DirectX 12

Connexion Internet haut débit requise

Configuration recommandée (Ray tracing)

Système d’exploitation : Windows 10 64 bits (avec les dernières MàJ)

Processeur : Intel i7-8700K ou AMD Ryzen 1800X

Mémoire vive : 16 Go de RAM

Disque dur (à la sortie) : 175 Go d’espace libre

Carte graphique : NVIDIA GeForce RTX 3070

Un système compatible avec DirectX 12

Connexion Internet haut débit requise

Configuration compétition

Système d’exploitation : Windows 10 64 bits (avec les dernières MàJ)

Processeur : Intel i7-8700K ou AMD Ryzen 1800X

Mémoire vive : 16 Go de RAM

Disque dur (à la sortie) : 175 Go d’espace libre

Carte graphique : NVIDIA GeForce GTX 1080 / RTX 3070 ou Radeon RX Vega64 Graphics

Un système compatible avec DirectX 12

Connexion Internet haut débit requise Configuration »Ultra RTX »

Système d’exploitation : Windows 10 64 bits (avec les dernières MàJ)

Processeur : Intel i9-9900K ou AMD Ryzen 3700X

Mémoire vive : 16 Go de RAM

Disque dur (à la sortie) : 250 Go d’espace libre

Carte graphique : NVIDIA GeForce RTX 3080

Un système compatible avec DirectX 12

Connexion Internet haut débit requise

On vous laisse en compagnie du trailer de lancement du jeu, une bande-annonce cinématique dévoilée un peu plus tôt dans la semaine.