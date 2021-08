C’était il y a un peu moins de deux ans, nous vous offrions notre aperçu de Recompile. Il s’en est passé des choses pour le jeu de Phigames et Dear Villagers pendant tout ce temps mais ça y est : cet attirant mélange entre Metroidvania, TPS et platformer 3D est désormais à la portée de tous sur PC, PS5 et Xbox Series X|S (et directement dans le Xbox Game Pass).

Place au trailer de lancement pour mieux s’imprégner de l’univers de Recompile.

Un système de narration à embranchement, des environnements (et ennemis) entièrement piratables ou encore de multiples capacités/armes à découvrir. Autant d’éléments de Recompile qui nous place, en tant que « morceau de code semi-sentimental », face à une IA meurtrière.