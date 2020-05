Le mois dernier, Electronic Arts annonçait en vidéo l’arrivée de Burnout Paradise Remastered sur Nintendo Switch. C’est avec quelques screenshots que le jeu de Criterion, pris en charge par la jeune équipe de Stellar Entertainment, revient. Et avec une date de sortie.

Cette version Switch de Burnout Paradise Remastered sera donc disponible le 19 juin au prix de 49,99€.

Rappelons que cette édition complète, déjà parue sur PS4 et One en mars 2018, se compose du jeu de base avec huit DLC. Sur Switch, Burnout Paradise Remastered promet de garder ses 60 images par seconde « avec des textures en haute résolution et des commandes tactiles » conclut EA.