Il n’a pas franchement réussi à nous convaincre et pourtant, Bugsnax semble s’être attiré les faveurs d’une belle communauté de joueurs. Le jeu de Young Horses est en tout cas suffisamment populaire pour qu’une version physique soit prochainement disponible sur PS4 et PS5, où il n’est actuellement proposé qu’en téléchargement.

Rendez-vous est ainsi donné au premier trimestre 2021 pour la sortie d’une version boîte de Bugsnax via Just For Games

Mais qu’est-ce que Bugsnax ? On vous invite à (re)consulter notre test en cliquant ici pour mieux saisir le concept de titre des géniteurs d’Octodad.