Pour débuter sa présentation de « gameplay » dédiée aux futurs jeux Xbox Series X, Microsoft a choisi le Bright Memory : Infinite de FYQD-Studio et PLAYISM. Cela donne une séquence de jeu à retrouver ci-dessous.

Présenté il y a peu sur PC, Bright Memory : Infinite s’est d’ores et déjà démarqué par sa technique flatteuse. Le choix de lui faire ouvrir le bal de cet événement Xbox Series X n’est donc pas anodin, même si ce FPS bourré d’action (avec des combos que Bullestorm ne renierait pas) sortira aussi sur PS4 et Xbox One.

Reste à savoir quand, et surtout si Bright Memory : Infinite aura autre chose que sa plastique et son rythme de combat, a priori effréné, pour nous plaire.