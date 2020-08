L’annonce a été faite lors du dernier State of Play, les adorateurs du brillant Braid pourront redécouvrir le jeu en 2021 à la faveur d’une Anniversary Edition dont voici la vidéo de présentation.

Le populaire jeu de 2008 de Jonathan Blow va ainsi revenir avec des graphismes retravaillés, de nouvelles animations et un jeu globalement plus détaillé. Le contenu sera quant à lui le même, à savoir une histoire prenante à base de plateforme et de puzzles temporels, mais Thekla promet d’ajouter des commentaires, beaucoup de commentaires, pour permettre aux fans de la première heure et aux curieux de tout savoir sur le jeu, ses origines, son développement.

Braid : Anniversary Edition sera donc disponible sur PS4 et PS5, mais aussi sur PC, Nintendo Switch, Xbox One et Xbox Series X.