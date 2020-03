Guacamelee, Dead Cells, Awesomenauts, SteamWorld Dig ou encore Blocks That Matter ont tous un point commun. Certes ce sont toutes des productions indépendantes nous répondrez-vous, mais on vous rétorquera qu’ils font surtout l’objet d’une annonce commune par Merge Games et Dark Screen Games.

Cette annonce c’est celle de Bounty Battle, un jeu de baston 2D orienté multijoueur qui sortira durant le prochain été et qui mettra en scène les héros d’une multitude de jeux indés.

Jouable à 4 maximum, Bounty Battle prendra les traits d’un Smash Bros like où 25 persos utiliseront leurs capacités spéciales pour s’en mettre plein la tronche que ce soit en mode Histoire ou en multi, avec 10 arènes différentes à la clé.

Cliquez ici pour découvrir la liste des jeux dont proviennent les combattants de Bounty Battle Guacamelee!

Dead Cells

Nuclear Throne

Axiom Verge

Oddmar

Battle Chasers Nightwar

EITR

Pankapu

Doko Roko

Blubber Busters

The Bug Butcher

Darkest Dungeon

Awesomenauts

Owlboy

SteamWorld Dig

Jotun

Death’s Gambit

Super Comboman

Flinthook

Tower Of Samsara

Ruin Of The Reckless

Blocks That Matter

Bounty Battle sera disponible en téléchargement sur PC, PS4 et Nintendo Switch. Une version physique, proposée par Just For Games, sera également à la portée des joueurs PS4 et Switch.