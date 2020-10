2K avait déjà évoqué le sujet mais on connait à présent les détails de la mise à jour nouvelle génération de Borderlands 3. Tous les possesseurs du jeu sur les supports actuels pourront ainsi profiter d’une mise à jour gratuite dès le 10 novembre sur Xbox Series X et Series S, puis le 19 novembre sur nos PS5.

Qu’attendre de Borderlands 3 version next-gen ? Un jeu qui tournera à 60 fps en 4K, « que ce soit en solo ou en coop en ligne » tient à préciser l’éditeur. 2K ajoute : « Les nouvelles consoles permettront l’écran scindé pour trois et quatre joueurs en multijoueur local. »

Et si l’écran partagé en mode vertical (pour deux joueurs en coop en local) sera également proposé pour l’occasion, les détenteurs de Borderlands 3 sur Xbox One et PS4 y auront aussi droit dès les 10 et 12 novembre.

Dernières précisions, les détenteurs d’une version physique de Borderlands 3 sur Xbox One et PS4 devront avoir une Xbox Series X ou une PS5 avec lecteur disque pour obtenir le jeu (avec les extensions et le transfert des sauvegardes) sur leur nouvelle machine. Pour les possesseurs d’une version numérique du jeu de Gearbox, la Series S et la PS5 sans lecteur suffiront.