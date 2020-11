Borderlands 3 ne loupe pas le virage de la next-gen. Comme annoncé le mois dernier, le jeu de 2K et Gearbox Entertainment a droit à sa mise à jour technique avec sa résolution 4K à 60 images par seconde et de l’écran scindé pour trois-quatre joueurs en multi local.

Une update proposée gratuitement aux détenteurs du jeu sur PS4 et Xbox One alors qu’une édition Next-Level à 69,99€ est proposée sur PS5 et Xbox Series X pour les nouveaux venus qui obtiendront ainsi le contenu de base de Borderlands 3 et le pack Forme finale.

Pour une édition qui englobe Borderlands 3 et tous ses DLC, il faut se tourner vers l’Ultimate Edition à 99,99€. Pour ce prix, vous obtiendrez notamment le nouveau Season Pass 2 (aussi achetable individuellement en échange de 29,99€ pour les possesseurs d’une autre édition) dont le contenu est présenté avec la vidéo ci-dessous.

Rappelons que les détenteurs d’une version physique de Borderlands 3 sur Xbox One et PS4 pourront obtenir le jeu sur leur Xbox Series X ou leur PS5 (avec lecteur disque) avec les extensions déjà achetées et le transfert des sauvegardes. Si vous posséder une Series S ou une PS5 sans lecteur, il faut impérativement avoir une version numérique du jeu pour avoir droit à la fameuse mise à niveau.