On en parlait le mois dernier, la prochaine extension de Borderlands 3 a droit à sa vidéo des premières minutes. Une séquence diffusée par 2K et Gearbox pour découvrir ce que nous réserve ce second DLC majeur sobrement baptisé, pour rappel, Flingues, Amour et Tentacules : Le Mariage de Wainwright & Hammerlock.

C’est dans une petite dizaine de jours, le 26 mars, que les joueurs de Borderlands 3 seront invités à cette cérémonie de mariage pas comme les autres où de « chaleureuses » retrouvailles sont au programme.