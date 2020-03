La PAX East n’est pas boudée par Gearbox et 2K qui ont annoncé, lors d’un événement dédié, l’arrivée prochaine de la seconde extension de Borderlands 3. Après Le Casse du Beau Jackpot, rendez-vous est donné au 26 mars pour la sortie de Flingues, Amour et Tentacules : Le Mariage de Wainwright & Hammerlock.

Amour, gloire et planète gelée

Au programme, l’organisation du mariage entre Sir Alistair Hammerlock et Wainwright Jakobs sur la planète de glace de Xylourgos où la faune et un groupe de déséquilibrés menace l’heureux événement. Au joueur de faire en sorte que tout s’arrange, avec le soutien de Gaige (l’ancienne Chasseuse de l’Arche fugitive) et son robot Piègemort.

Nouvelles armes, « mods de classe surpuissants » et encore plus d’objets cosmétiques seront au menu de Flingues, Amour et Tentacules : Le Mariage de Wainwright & Hammerlock, à retrouver dans le cadre du Season Pass ou à l’achat individuel.

Borderlands 3 sur Steam

Toujours à l’occasion de la PAX East, il a été annoncé que Borderlands 3 arriverait sur Steam le 13 mars prochain. Bien sûr, les possesseurs du jeu sur l’Epic Game Store ou sur la plateforme de Valve pourront se retrouver en ligne et Gearbox « prévoit d’ajouter d’autres caractéristiques de crossplay PC – comme la possibilité de s’envoyer des armes entre plateformes – dans les semaines qui suivront le lancement du jeu sur Steam ».