Le 10 septembre, Borderlands 3 continuera d’étendre son univers avec la sortie de sa quatrième campagne additionnelle : Krieg le Sadique et l’Incroyable Butin de Pordel. Bien sûr, c’est en vidéo que 2K Games a dévoilé cette nouvelle extension.

Plonger dans l’esprit torturé de Krieg pour découvrir ce qui se cache derrière la folie des Sadiques, voilà l’idée de Krieg le Sadique et l’Incroyable Butin de Pordel. Les joueurs découvriront ainsi « les paysages déments de l’esprit de Krieg, où tout est possible et absolument violent » avec « le monde tel que Krieg le voit ». Il sera question de mener des recherches pour Patricia Tannis avec l’espoir de percer le secret des Sadiques.

Nouvel équipement légendaire, éléments cosmétiques exclusifs, missions secondaires et divers défis sont au menu de cette prochaine campagne de Borderlands 3 à récupérer dans le cadre du Season Pass ou en achat individuel.

1 de 14

En marge de ce contenu, 2K lâchera une mise à jour gratuite qui augmentera le niveau maximum à 65 pour l’équipement et les personnages.