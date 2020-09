Présentée le mois dernier, la quatrième campagne additionnelle de Borderlands 3 est désormais à la portée des joueurs du titre de 2K et Gearbox Software. Une bande-annonce vient d’être lâchée pour fêter cette arrivée sur PC, PS4 et Xbox One.

On le rappelle, ce quatrième DLC vient compléter le Season Pass de Borderlands 3 (ou à l’achat individuel à 14,99€) avec une aventure qui nous plonge littéralement dans l’esprit torturé de Krieg pour découvrir ce qui se cache derrière la folie des Sadiques.

2K prépare également l’avenir pour Borderlands 3 et promet des annonces lors du Digital Showcase Gearbox PAX à l’occasion de la PAX Online, le 12 septembre prochain. Ce sera à suivre en vidéo à 21h45 (heure française, en cliquant sur ce lien.