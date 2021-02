C’est à l’occasion d’un nouveau numéro du Borderlands Show que 2K et Gearbox Software ont fait le plein d’annonces pour la franchise avec, tout particulièrement, du contenu Director’s Cut de Borderlands 3 et le retour du très bon Tales from the Borderlands de feu Telltale.

Borderlands 3 : Director’s Cut, pack Disciplines de l’Arche et événement Saint Cœurs Brisés

Le 18 mars prochain, Borderlands 3 se placera donc sous le signe du Director’s Cut. Pas de nouvelle édition du jeu, non, mais du nouveau contenu (accessible à l’achat individuel ou dans le cadre du Season Pass 2) avec un tout nouveau boss de raid à affronter (Hémovore l’Invincible), une série de missions inédites mettant en scène de mystérieux meurtres (avec une nouvelle mécanique d’analyse des scènes de crime), des environnements inédits et trois Cartes de l’Arche (la première au lancement, les deux suivantes pour fin 2021).

Le contenu Director’s Cut de Borderlands 3 inclura aussi « une galerie d’illustrations conceptuelles, de storyboards, de cartes perdues et d’enregistrements du jeu tout au long de son développement » avec également « un bêtisier et du contenu coupé au montage qui a influencé le reste du jeu ».

Toujours dans le cadre du Season Pass 2 (ou en achat individuel, là encore), plusieurs packs cosmétiques Disciples de l’Arche seront proposés à partir du 18 mars pour découvrir « ce à quoi nos héros ressembleraient s’ils étaient devenus des bandits et avaient rejoint les Descendants de l’Arche » explique 2K. Enfin, l’événement saisonnier Saint Coeurs Brisés déboule quant à lui dès aujourd’hui (jusqu’au 25 février) pour permettre à ceux qui le souhaitent de déverrouiller cinq récompenses spéciales (dont deux armes légendaires).

Tales from the Borderlands, le retour

En voilà une bonne nouvelle. L’excellent Tales from the Borderlands, probablement la production Telltale la plus sous-estimée, va avoir droit à une seconde vie. Après la mort du studio californien, Gearbox avait pris soin de récupérer les droits du jeu et s’apprête donc à le ressortir.

Le 17 février prochain, une réédition contenant les cinq épisodes du jeu de 2014 fera ainsi son apparition sur PC, PS4 et Xbox One (et donc PS5/Xbox Series X|S via la rétrocompatibilité). L’occasion pour 2K et Gearbox de remettre au premier plan cette aventure narrative d’excellente qualité mais qui, à l’époque, s’est révélée être un échec commercial. On en parlait d’ailleurs en 2017 dans un billet toujours consultable à cette adresse.