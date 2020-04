À la portée des joueurs PC depuis un bon moment, le hack & slash Books of Demons est sur le point de faire son apparition sur nos consoles avec son univers en papier.

C’est le 30 avril que 505 Games et les développeurs de SONKA sortiront leur titre sur PS4, Xbox One et Nintendo Switch, une expérience qui lorgne du côté du jeu de cartes pour proposer sa propre vision d’un genre dont il n’hésite également pas à parodier les codes.

En tant que Guerrier, Brigand ou Mage, les joueurs de Books of Demons sont invités à utiliser des cartes magiques pour combattre des monstres dans des donjons générés de manière procédurale.

Remarqué et plutôt apprécié dans sa version PC, Books of Demons sera affiché à 24,99€ (contre 21,99€ sur Steam) pour sa sortie sur consoles.